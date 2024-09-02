93. İEF’te Teoman rüzgarı esti

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 93'üncü kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı'nda (İEF) Çim Konserleri, sanatçıları fuar ziyaretçileri ile buluşturmaya devam ediyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu Mert Demir ile yaşayan İzmirliler, Çim Konserleri'nin ikinci gününde Teoman ile unutmaz bir müzik ziyafeti yaşadı. Binlerce İzmirli hep bir ağızdan sanatçının şarkılarına eşlik etti.

"MUHTEŞEMSİNİZ"

Pankartlarla sanatçıya hayranlıklarını ifade eden izleyiciler telefon ışıklarını açarak alanda coşku dolu bir ortam oluşturdu. Teoman da konser alanını dolduran İzmirlilere, "İyi ki geldiniz, muhteşemsiniz" diyerek karşılık verdi.

9 EYLÜL'DE HALUK LEVENT SAHNE ALACAK

Fuar kapsamında düzenlenen Çim Konserleri Volkan Konak, Hande Yener, Semicenk, Motive, Mahsun Kırmızıgül, Hayko Cepkin ile devam edecek. Coşku, 9 Eylül'de İzmir'in Kurtuluşu'nun 102'nci yılında Haluk Levent konseriyle zirveye çıkacak.