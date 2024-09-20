Gece müzeciliği konserleri Efes Antik Kenti’nde başlıyor

Barok dönemin sevilen bestecilerinden Antonio Vivaldi'nin Mevsimler başlıklı keman konçertosu, saat 21.00'da Efes Antik Kenti'nde beğeniye sunulacak. Kuruluşunun 50. yılını kutlayacağı sezona hazırlanan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Celsus Kütüphanesi'nde gerçekleştireceği konserde, solist olarak barok müziğin başarılı keman sanatçılarından Andres Gabetta ile sahnede olacak.

2 MİLYON ZİYARETÇİ

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığının başlattığı gece müzeciliği uygulaması, Efes Antik Kenti'nin sahip olduğu eşsiz güzellikleri gün batımından sonra da görme imkanı sağladı. Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre Efes, Ocak-Ağustos 2023'te 1 milyon 150 bin 529 turisti ağırladı. Bu yılın aynı döneminde ise ziyaretçi sayısı 1 milyon 854 bin 220 olarak kayıtlara geçti. Şimdiye kadar en çok ziyaretçinin geldiği 2023 yılında Efes Antik Kenti'ni 2 milyon 196 bin 58 kişi ziyaret etti. Efes, gece müzeciliği uygulaması kapsamında ise 239 bin 426 kişiyi yıldızlar altında tarih yolculuğuna çıkardı.