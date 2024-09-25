Serdar Ortaç’tan kumar itirafı

Türkçe pop denince akla gelen ilk isimlerden olan Serdar Ortaç, dillerden düşmeyen hit parçalarının dışında sağlık sorunları, özel hayatı ve yaşadığı maddi sıkıntılarla adından sıkça söz ettiriyor. Bir ara sosyal medya hesaplarından sürekli canlı yayın yapan ve tepkileri üzerine çeken popçu Alkol ve sigarayı da bırakarak, hayatında yeni bir sayfa açtı. Ortaç, son olarak kumara dair pişmanlığını dile getirdi. Her şeyimi kaybettim. Sağlığımı da kaybettim. Babam, kardeşim, gitaristim öldü. Boşandım, o en hafifi. Kaybedecek bir şeyim yok yani. Magazinde ne dedikleri önemli değil. Evim yansa bakmam yani. Hata yaptığımı biliyorum. İçmezsem hata yapmam. 54 yaşındaki popçu, bu sözlerinden kısa süre sonra yine çarpıcı bir itirafta bulunmuştu.

Sık sık kumar borçlarıyla gündeme gelen Serdar Ortaç bugüne kadar maddi manevi çok şey kaybettiğini söyleyerek, "İnsan sadece mesleğinden, çalıştığı işten kazanabiliyor. Bir evin olsun, ailen olsun yeter" dedi.

"TÜM KAZANCIMI YEDİM"

Gündem olan sosyal medya yayınlarına son veren Serdar Ortaç, bir YouTube programına konuk oldu. Geçmişte kumarda kaybettiği paralarla çok konuşulan şarkıcı, "Para bitti. Bütün kazancımı yedim. Sonra baktım ki 30-40 sene bir lira kazanılmıyor bu işten" dedi.

"SADECE OTURDUĞUM EV KALDI"

"KUMARDA ne kadar kaybettin?" sorusu da yöneltilen Ortaç, "Çok çok. Rakam veremem, bugünün parasıyla aynı olmaz. 10-15 tane ev gitti. Her yerde ev vardı. Ali Sami Yen Stadı'nın yanında 10-11 katlı gökdelenim vardı. Şimdi bir oturduğum ev kaldı, bunun da borçları var. Olsun, sağlığım gitti o gelsin. Eşeklik mi, büyük eşek oğlu eşeklik. Büyük hata!" şeklinde konuştu.