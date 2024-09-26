Joan Miro’nun eserleri ilk kez Arkas Sanat Merkezi’nde

ARKAS Sanat Merkezi, Barselona doğumlu Katalan ressam ve heykeltıraş Joan Miro'nun yaşamı boyunca çok çeşitli tekniklerle ürettiği eserlerinden oluşan Joan Miro: İmge, Metin, Gösterge başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. Joan Miro: İmge, Metin, Gösterge, Müjde Unustası direktörlüğünde, sanat tarihçisi ve akademisyen Robert Lubar Messeri küratörlüğünde Miro'nun 1924'ten 1981'e kadar ürettiği eserlere odaklanıyor.

Sergide Portekiz Devleti Çağdaş Sanat Koleksiyonu'na ait, Serralves - Museu de Arte Contemporânea Porto, Portekiz himayesinde bulunan 74 eser bulunuyor. Sergi kapsamında sanatçının ününü kazandığı tabloların yanı sıra, resimler ile kumaşlar arasındaki ayrımı köprülemeyi amaçlayan Sobreteixims serisi ve sanatın estetik bir ifade olmanın ötesinde güçlü bir eleştiri aracı olarak kullanabileceğini vurgulayan Yanık Tuvalleri'nden bir örnek de Türkiye'de ilk defa sergileniyor.