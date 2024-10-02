1744 yapımı kemanıyla İzmirlileri mest edecek

Grammy ödüllü virtüöz Augustin Hadelich, İzmir Devlet Senfoni Orkestrasının 50. sanat sezonu açılış konserinde sahneye çıkacak. Devlet Senfoni Orkestrası tarafından yapılan açıklamaya göre, DenizBank Konserleri kapsamındaki konser, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 3 Ekim'de saat 20.00'da gerçekleşecek.

Sanatçı, Giuseppe Guarneri del Gesu'ya ait 1744 yılı yapımı kemanıyla, konserlerde müzik yelpazesinde keman literatürünün seçkin eserlerini seslendiriyor. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası 50. Konser Sezonu içerisinde çeşitli ülkelerde gerçekleştireceği konserlerle ülkemizi başarıyla temsil etmek için hazırlanıyor. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, bu sezon da birbirinden değerli şef ve solistleri konuk edecek.