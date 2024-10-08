Efes Antik Kenti’nde moda rüzgarı esti

Türk Dünyası Kadın ve Moda Haftası etkinlikleri kapsamında, Efes Antik Kenti'nde defile gerçekleştirildi. İzmir Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı İzmir Olgunlaşma Enstitüsü ev sahipliğinde Celsus Kütüphanesi'nde TÜRKSOY tarafından düzenlenen defilede 11 ülkeden tasarımcıların 65 parça koleksiyonu yer aldı.

DEFİLE ALKIŞ ALDI

Defilede Büyük İpek Yolu kültürünü yansıtan Türk halklarının, kültürel değerleri ve geleneksel giyim tarzlarını, modern moda anlayışının dokunuşlarıyla bir araya getiren motifler yerli ve yabancı mankenlerce sergilendi. İzmir Valisi Süleyman Elban ve eşi İrem Beyza Elban, TÜRKSOY Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı Arman Nurmakhamatuly, TÜRKSOY Azerbaycan Temsilcisi Elçin Gafarlı, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin de izlediği defile katılımcılardan beğeni aldı.