5 yıllık Özcan Deniz hasreti sona erdi

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz önceki akşam İzmir'de sevenleriyle buluştu. Yeni Bi Fest kapsamında Açıkhava gazinosuna dönüştürülen Tarihi Havagazı Fabrikası'nda sahneye çıkan Deniz 2000 kişiye muhteşem bir gece yaşattı. Temponun bir an bile düşmediği gecede sanatçı en sevilen şarkılarıyla İzmir'i coşturdu.

MUHTEŞEM KONSER

5 yıl aradan sonra İzmirliler ile hasret gideren sanatçı yine muhteşem bir konsere imza attı. Özcan Deniz gecenin sonunda, tüm gece seslendirdiği her şarkıya eşlik eden binlerce İzmirliye "Harikasınız. Kendinizi alkışlayın, sizleri çok özlemiştim" sözleriyleseslendi. Rüzgarlı havada üşüyen Deniz konsere boynuna sardığı şalla devam ederken seyirciler ise eğlenmekten soğuğun farkına bile varmadı. Sanatçının şarkılarına eşlik eden İzmirliler geceden mult ayrıldı. Gece, Özcan Deniz'in ardından sahne alan DJ Disko Kebap ile devam etti.