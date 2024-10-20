Kazandığı ödülü Gazze’ye bağışladı

Türkiye'yi ekrana kilitleyen ve Oktay Kaynarca'nın sunumuyla atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle yine geceye damga vurdu. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta olduğu gibi başarılı performanslar yer alırken programa katılan Rahime Danışmaz isimli 31 yaşındaki yarışmacının sözleri duygusal anlar yaşattı.

Başarılı bir performans gösteren yarışmacı kendini tanıttığı aşamada, "Buradan bir miktar para kazanabileceksem, bunu da Gazze'deki kardeşlerimize ve ihtiyacı olan herkese bağışlamak istiyorum" ifadesini kullandı. Başarılı bir performans sergileyen genç yarışmacının karşısına 100 bin TL değerinde "Hangisi maydanozgillerden değildir?" sorusu çıktı. Yarışmacı 200 bin TL'lik soruda çekilerek 100 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Sosyal medyada da gündem olan son bölüm için yüzlerce yorum yapıldı. Rahime Danışmaz'ın Gazze açıklaması herkesin takdirini topladı.