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Mülteci oyuncular beyaz perdede

ŞENOL KANTÜRK
Mülteci oyuncular beyaz perdede
İZMİR'DE düzenlenen özel bir gösterimle, mülteci sanatçıların yaşadığı zorluklar ve umutlar beyaz perdeye taşındı. "Kuşun Kanadında Sinema: Mülteci Sanatçı Olmak" konulu proje, kısa film atölyesinde üretilen iki kısa film İzmir Fransız Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluştu. Film gösterisine izleyiciler büyük ilgi gösterdi İzmir Fransız Kültür Merkezi'nde gerçekleşen özel gösterimde, "Kuşun Kanadında Sinema: Mülteci Sanatçı Olmak" projesi kapsamında üretilen iki kısa film, izleyicilerle buluştu. Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirilen proje, Türkiye'deki mülteci sanatçıların yaşadığı ayrımcılığa dikkat çekmek ve sinema yoluyla bu duruma karşı duruş sergilemeyi amaçlıyor. 2023 Ekim ayında başlayan proje, İzmir Film ve Televizyon Yapımcıları Derneği ve Suriye Film Enstitüsü iş birliğiyle gerçekleştirildi.
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