Hülya Koçyiğit İzmirlilerle buluştu

İzmir Kültür Yolu Festivali, son gününde Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından Hülya Koçyiğit'i ağırladı. Huzurevi sakinlerinin karşısına çıkan Koçyiğit, "Sizinle geçirdiğim zaman çok anlamlı. Seve seve koşa koşa geldim" dedi.

'PİŞMAN OLMADIM'

Huzurevi sakinlerinin sorularını yanıtlayan Koçyiğit, yurt dışına neden açılmadığı sorusu üzerine, "Katıldığım film festivallerinde yurt dışında, gelen teklifler oldu. Özellikle Susuz Yaz ödül kazandıktan sonra bizi Meksika'ya film festivaline davet etmişlerdi. Orada Hollywood'un çok ünlü bir stüdyosu ile sözleşme teklif etmişlerdi. Fakat yaşım küçüktü, babamı çok yakın zamanda kaybetmiştim. Önümde bir yol açılmıştı, Türk Sineması beni davet ediyordu. Karar vermekte çok zorlandım. Pişman olup olmadığımı soran çok gazeteci arkadaşım oldu. Pişman olmadım. Ben bugünün yeteneklerine bütün kalbimle ısrarla bu deneyimden geçmelerini tavsiye ederim. Onlara, dünya sinemasını tanımalarını böyle bir deneyim kazanmaları için fedakarlık yapmalarını söylüyorum" diye konuştu.

'ÇOK ŞANSLIYIM'

"Eşinizle uzun yıllar birlikteliğinizi nasıl korudunuz" soruya ise Hülya Koçyiğit şöyle yanıt verdi: "Ben çok şanslıyım. Benim gönlüme göre bir eş verdi. Selim bir milli futbolcuydu. Kendisi zaten bir şöhret. Belli bir doyuma ulaşmış bir insan. Sadece 'nasıl destek olabilirim, nasıl hayatını kolaylaştırabilirim?' diye yaklaşan, sevgisini her ortamda gösteren bir kişi, dolayısıyla iyi ki hayatlarımızı birleştirmişiz. 55 sene oldu."