Osman Bey dört koldan kuşatılıyor

ATV ekranında yayınlanan altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve seyirciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın nefesleri kesecek olan 169. Bölümüyle bu akşam 20.00'de ekrana gelecek. 'Kuruluş Osman' kadrosuna dizinin ilk sezonunda rol alan Alma Terzic geri dönüyor. 'Kuruluş Osman'ın bu akşam yayınlanacak olan bölümünde dizinin ilk sezonunda yer alan başarılı oyuncu Alma Terzic, 'Sofia' karakteriyle geri dönüyor. Sofia, yıllar önce Osman Bey ve Bala Hatun'la büyük bir mücadele içine girmiş fakat ağır bir yara alarak yıllarca ayağa kalkamamıştır.

İNTİKAM İÇİN AND İÇTİ

GÜCÜNÜ toplayana kadar içindeki kini de büyüten Sofia, Osman Bey ve Bala Hatun'dan intikam almak için ant içmiştir. Osman Bey, Karesi Bey'in Lucas'ın Karadin'i almasına mani olduğunu öğrenir. Bunun üzerine Karadin Kalesi'ni Karesi Bey'e hediye eder. Bu durum Osman Bey'in beyleri arasında nasıl yankılanacaktır. Osman Bey, Karesi Bey ile ittifak yapmamış olsalar da birlikte ticaret yapabileceklerini söyler.