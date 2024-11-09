Sinehane ve Lacivert’in senaryo yarışması başlıyor

Sinehane Film Prodüksiyon ve Lacivert Dergi, sinema tutkunları ve hayal gücü yüksek senaryo yazarlarını bir araya getirmek amacıyla ikinci senaryo yarışmasını düzenliyor. Başvuru tarihi 15 Kasım olarak belirlenen yarışmaya yapılacak başvurular 1 Ocak 2025'te sonlanacak. Geçen yıl senaryo yarışmasına bin 500'den fazla katılımcı başvurmuştu. Yarışmanın ödül alan projeleri arasında yer alan Kayıp Kamyon filmi geçtiğimiz ay vizyona girmişti. Yarışmaya katılmak isteyenler, özgün senaryolarını belirtilen tarihler arasında iletebilecekler.

JÜRİ ÜYELERİ BELİRLENDİ

Seçilecek eserler, sektörün önde gelen profesyonellerinden oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek. Bu yılki jüri üyeleri arasında Özer Feyzioğlu, Mehmet Bozdağ, Salih Tuna ve Ekrem Arslan gibi tecrübeli isimler bulunuyor. Yarışma sonunda dereceye giren eserlerin sahiplerine toplamda 650 bin lira ödül dağıtılacak.