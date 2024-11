10 Kasım’da mesajlar ortak: Sonsuza kadar...

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tüm yurtta törenlerle anıldı. Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de adeta hayat durdu. Siyaset dünyası dışında ünlüler de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü en içten dileklerle andı.

ESRA EROL

Biz O'nu hiç kaybetmedik, sadece bedenini toprağa koyduk. Nefes aldığımız her gün, bu topraklarda hür yaşadığımız her an, O ve fikirleri yaşamaya devam edecek.

MÜGE ANLI

Özlem, sevgi ve saygıyla anıyoruz.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

"GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz."

HÜLYA KOÇYİĞİT

Ata'mız, sadece bugün değil, nesiller boyu her gün anılacak büyüklükte bir lider. Bize bıraktığın eserlerin için sonsuz teşekkürler Ata'm. Saygı, özlem ve minnetle...

TÜRKAN ŞORAY

"Canım Ata'm, sen kalplerimizde yaşıyorsun. Bize emanet ettiğin Cumhuriyet ve devrimlerinle, sonsuza kadar da yaşayacaksın."