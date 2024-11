Dünya modası İzmir’de buluşuyor

AVRUPA'NIN en büyük moda fuarlarından IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, 18. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Her geçen yıl daha da büyüyen fuar, sektörün temsilcilerini ve önde gelen isimlerini bu yıl 19-22 Kasım tarihleri arasında İzmir'de ağırlayacak. IF Wedding Fashion İzmir, bir kez daha modaya yön verenlerin buluşma noktası olacak. Ünlü markaların ve genç yeteneklerin tasarımlarının yer aldığı renkli defilelere ev sahipliği yapacak fuar, iş birliği anlaşmaları ile sektöre ve ihracata da büyük katkı sağlayacak.