Kuruluş Osman’da büyük savaş başlıyor

ATV ekranında yayınlanan altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve seyirciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın nefesleri kesecek olan yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de ekrana gelecek. Osman Bey hem Bizans'a hem de Karesi Bey'e büyük bir darbe vurma hazırlığındadır.

PLANLAR DEVREDE

BUNUN için Akhisar'ı fethedeceğini söyler. Osman Bey'in fütühat için ilk adımı ne olacaktır? Karesi Bey ise Karadin'de sıkı yönetim ilan etmiştir. Karesi Bey'in hakimiyet politikası nelere sebep olacaktır? Osman Bey fütühattayken Bala Hatun içte dirliği sağlayacaktır. Begüm Hatun ise Gonca ve Holofira arasındaki soğukluğu gittikçe tırmandırmak ister. Bunun için nasıl bir hamle yapacaktır? Gözünü iyice karartan Sofia, Fatma'yı nasıl kaçıracaktır? Fatma, Saruca ve Yusuf'un kaçırılma haberi Söğüt Pazarı'na yıldırım gibi düşer.