Kan donduran ifade: 500 gram bebek mi olur!

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmaya, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 22 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve tarafların avukatları katıldı. Savcının Bağcılar Şafak Hastanesi Müdürü Mustafa Kazan'a yöneltiği "Yoğun bakım ihtiyacı olan, ölebilecek bir bebeğin mal gibi para karşılığı alınıp satılması seni rahatsız etmedi mi?" sorusuna sanık avukatları itiraz etti.

'ZATEN YAŞAMAYACAK'

Sanık hemşire yardımcısı Batuhan Çetin, Dr. Rıza Bey'in durumu ağır bir bebek için "Boşver zaten bu bebek yaşamaz. Uğraşma, 500 gram bebek mi olur! Kalp masajı yap. Dönmezse çek fişi gitsin" dediğini söyledi. Çetin, ölen bebeğin ailesinden özür dileyerek şöyle konuştu; "Ben yine de vicdanen rahat olmak için kalp masajı yaptım. Invazif işlem yapmaya yetkim yok. Ben kalp masajı yaptım. Zaten ben o masajı yapmasam o bebeğin kalbi durmuştu. Ben kurtarmaya çalıştım. Şeyhmus Çelik hiç gelmezdi, kaşesini kullandıran bir doktordu. Zaten öleceğini bildikleri bir bebeğin başına beni bıraktılar."