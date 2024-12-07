Bitter çikolata tüketimi tip 2 diyabet riskini azaltabilir

İngiliz tıp dergisi "The British Medical Journal"da (BMJ) yayımlanan bir araştırma, haftada 5 ya da daha fazla porsiyon bitter çikolata tüketiminin tip 2 diyabet riskini yüzde 21 oranında azaltabileceğini ortaya koydu. Çin ve ABD'de çalışmalar yürüten araştırmacıların hazırladığı "Çikolata tüketimi ve tip 2 diyabet riski" başlıklı çalışma, İngiliz haftalık hakemli tıp dergisi BMJ'de yayımlandı. Yaklaşık 192 bin 28 kişi üzerinde 1986-2021 yıllarında yürütülen çalışmada çikolata tüketiminin tip 2 diyabete etkisi, 111 bin 654 kişi üzerinde yürütülen çalışmada ise çikolata türlerinin (sütlü ve bitter) etkileri ele alındı. Araştırma sonucunda herhangi bir çikolata yiyenlerde tip 2 diyabet riskinin çok az ya da hiç yemeyenlere göre yüzde 10 daha az olduğu belirtildi.