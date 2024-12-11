Başpehlivan ‘Zembilli’ setine konuk oldu!

ATV'NİN yapımını Üs Yapım, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği yeni dizisi 'Zembilli' ekrana gelmek için geri sayımda. Proje tasarımı Cemil Yavuz, senaryo ve hikâyesi Fatih Özcan'a ait olan "Zembilli"de, yönetmen koltuğuna Ufuk Hakan Eren oturuyor.

İMZA İÇİN BEKLEDİLER

TOROS Dağları'nın eteklerinde bir Yörük kasabasındaki insanların hikâyesini konu alan dizi yakında atv ekranında yerini alacak. Çekimlerin devam ettiği Zembilli setine Başpehlivan ve dünya şampiyonu güreşçi İsmail Balaban konuk oldu. Hünerlerini sette gösteren Balaban'ın güreşi, Zembilli'de ekrana gelecek. Çekimlere yoğun ilgi gösteren Balaban hayranları, fotoğraf ve imza için kuyrukta bekledi.