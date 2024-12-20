Ünlü fenomeni estetik ameliyatı öldürdü

Özel bir televizyon kanalında yayınlanan "Gelin Evi" programına katıldıktan sonra adını duyuran sosyal medya fenomeni Neşe Özkan'dan acı haber geldi. 28 yaşındaki Özkan, karın gerdirme ameliyatı sonrası hayatını kaybetti. İki çocuk annesi Neşe Özkan'ın, karın germe ve göğüs küçültme ameliyatı sırasında kalbinin durduğu öne sürüldü.

YAKIN ARKADAŞI EZİLDİ DUYURDU

Ünlü fenomenin yakın arkadaşı televizyon programı yapımcısı ve sunucu Kadir Ezildi de, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ölüm haberini doğruladı. Ezildi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Dünya bu kadar yalan, hepinizden dua istiyorum. Allah ailesine sabır versin. Ölüm ani dünya fani."