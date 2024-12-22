2024 yılında kaybettiğimiz ünlü yıldızlar

2024 yılında Türkiye ve dünyada birçok gelişme yaşandı. Bazı ölümler ise her ölüm gibi beklenmedik ve erken olurken magazin dünyası bu ölümlerle sarsıldı. Gerek sinema gerek müzik dünyasından yitirdiğimiz isimler arkalarında imza bıraktıkları eserlerle unutulmazlar arasında yer aldılar.

Kültür sanat dünyasından birçok ünlü isim, sene başından bu yana yaşamını yitirerek sevenlerini yasa boğdu. Bu yıl unutulmaz şarkıların bestecisi Metin Arolat ve kendine has müziği ile bilinen Ankaralı Turgut; dizi ve sinema dünyasından ise Efe Deprem, Aydemir Akbaş, Tolga Savacı, Ahu Tuğba, Gülşah Çomoğlu ve Kenan Işık hayatını kaybetti.

ŞARKILARI DİLLERDE

1972 yılında İzmir'de doğan ve Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu olan unutulmaz şarkıların bestecisi Metin Arolat, 2024 yılında kaybettiğimiz ünlülerden biri oldu. Eylül ayında sahne aldığı sırada kalp krizi geçirerek vefat eden Arolat'ın ölümü sanat camiasını yasa boğdu. Birçok da klibin yönetmenliğini gerçekleştiren Arolat, arkasında yüzlerce şarkı ve klip bıraktı.

BEYAZ PERDEDE YAS

2024 yılında birçok oyuncu hayata gözlerini yumdu. O oyuncular arasında Aydemir Akbaş, Tolga Savacı, Ahu Tuğba gibi usta isimler yer alırken; çok genç yaşta kaybettiğimiz Efe Deprem ve Gülşah Çomoğlu gibi isimler de yer aldı. Yönetmen Metin Erksan'ın Beyoğlu'nda gezerken kendisini görüp film çekme teklifiyle sinemayla tanışan Ahu Tuğba, 69 yaşında Miami'deki evinde hayata gözlerini yumdu. Robert Lisesi mezunu olan Tuğba, "Derviş Bey", "Dokunmayın Şabanıma", "Banker Bilo" ve "Taçsız Kraliçe" filmlerindeki rolüyle hafızalara kazındı.

SESİ HAFIZALARA KAZINDI

Oyuncu ve sunucu Kenan Işık Temmuz ayında hayatını kaybetti. 17 yaşında tiyatro kariyerine adım atan Işık, eski adıyla 'Kim Beş Yüz Milyar İster?' olan yarışma programının sunucusu olarak geniş kitlelerce tanınmıştı. Ünlü oyuncu, 21 Mart 2014 tarihinde spor sonrasında girdiği saunadan sonra beyin kanaması geçirmiş daha sonra da komaya girmişti.