2024’ün magazin bombaları

2024 yılı, magazin dünyasında adeta bir fırtına gibi esti! Yılın en çok konuşulan olayları, ünlülerin hayatlarını mercek altına alırken, ortaya çıkan skandallar, şaşırtıcı açıklamalar ve tartışmalar gündemi bir hayli meşgul etti. Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklama davası, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in yasa dışı bahis soruşturmasındaki yerleri, Deniz Akkaya ile kızının yaşadığı gerginlik, Bahar Candan'ın tahliyesi, Yusuf Güney'in astral seyahat açıklamaları ve Hadise'nin oyunculuk kariyerine adım atması derken, ünlüler dünyasında her gün yeni bir bomba patladı. Bu haberlerin ardındaki sırlar ve olayların perde arkası, 2024 yılına damgasını vuracak kadar büyük bir yankı uyandırdı.

ORTAÇ VE ERBİL TUTUKLANDI

TÜRKİYE'NİN ünlü isimleri arasında yer alan şarkıcı Serdar Ortaç ve şovmen Mehmet ali Erbil, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu olayın ardından sanatçı Serdar Ortaç, 'Ölmek istiyorum'

ŞAŞIRTAN ASTRAL SEYAHAT

MAGAZİN dünyasında bomba açıklamalara imza atan bir diğer ünlü isim ise şarkıcı Yusuf Güney oldu. Astral seyahata çıktığını açıklayan yakışıklı şarkıcı uzaylı bir sevgili olduğunu da söyledi. Ayrıca sosyal medya hesabında da sıklıkla farklı konularla ilgili deneyimlerini takipçileriyle paylaşıyor.

DENİZ AKKAYA VE KIZI

ÜNLÜ manken Deniz Akkaya bir sosyal medya platformundaki paylaşımlarıyla gündeme geldi. Kızı ile olan tartışmaları anlatan Akkaya, 'Kızım beni dövdü kendimi balkona kapattım' açıklamasıyla gündem olmuştu. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kızı Ayşe'yi koruma altına aldı. Anne ve kız arasında gergin anlar yaşandı.

CANDAN TAHLİYE EDİLDİ

BİR moda programında yarışmacı olarak tanınan ünlü fenomen Bahar Candan, dolandırıcılık ve suç örgütüne dahil olma suçlarından yargılandı. Bahar Candan, Eylül 2024'te tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

POLAT DAVASI

GÜZELLİK merkezleri sahibi ve sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı kara para aklama davasında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Birkaç ay cezaevinde kaldıktan sonra tekrar salınan karı kocanın dava süreci halen daha devam ediyor.

AVRUPA YAKASI

AVRUPA Yakası dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Vural Çelik, 17 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Gülse Birsel'in Çelik için paylaştığı veda mesajı ise günlerce konuşulmuştu