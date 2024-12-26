Madalyalarla döndü

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İşletme Bölümü öğrencisi Yağız Avcıoğlu (20), Uluslararası Dans Örgütü (IDO) tarafından Polonya'da düzenlenen dünya şampiyonasına damga vurarak 'bale' kategorisinde üç madalya birden aldı. Şampiyonada, solo olarak iki üçüncülük, grup olarak da bir üçüncülük elde eden Avcıoğlu, başarılarla dolu kariyerine bir yenisini daha ekledi.

Danstaki üstün performansı sayesinde İEÜ'de sanat bursu almaya da hak kazanan Avcıoğlu, "5 yaşından bu yana dansın içindeyim. Geçen yıl Belçika'daki şampiyonada dünya üçüncüsü olmuştum. Bu yıl aynı başarıyı tekrarlayarak madalya serimi sürdürdüm.

"RUHUM DİNLENİYOR"

Hedefim dünya birinciliği; bu sene olmadı ama önümde daha birçok fırsat var. Bir gün bu hayalime ulaşacağıma inanıyorum" diye konuştu. Her gün ortalama iki saat çalıştığını dile getiren Avcıoğlu, "Dansı çok sevdiğim için kendimi geliştirmem de kolay oldu. Dans sayesinde ruhumu dinlendiriyorum; enerjimi ve motivasyonumu dansla sağlıyorum. Disiplinli ve planlı olduğum için dans dışında sosyal aktivitelere ve ders çalışmaya da kolaylıkla zaman buluyorum. Her gün antrenman yapmaya özen gösteriyorum" dedi.