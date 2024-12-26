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Zembilli’nin hikayesi başlıyor

Küçük bir kasabanın hikayesini anlatacak dizi, yeni yılda atv ekranlarına gelecek.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Zembilli’nin hikayesi başlıyor
ATV'NİN yeni dizisi 'Zembilli' yarın akşam ekrana gelecek. Zembilli'de, yönetmen koltuğuna Ufuk Hakan Eren oturuyor. Toros Dağları'nın eteklerinde, denize sırtını dönmüş, yüzü Anadolu'ya bakan, yörüklerin yuvası, köyden büyükçe ama ilçeden küçükçe bir kasaba olan Zembilli'nin hikayesi izleyicilerin içini ısıtacak. Zembilli'nin kadrosunda Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Ruhi Sarı, Murat Kılıç, Kadim Yaşar, Hilmi Özçelik, Elif Çakman, Şebnem Doğruer yer alıyor.
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