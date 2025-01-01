Angelina Jolie ve Brad Pitt sekiz yıl sonra boşanıyor

Hollywood'un en meşhur çiftlerinden Angelina Jolie ve Brad Pitt, sekiz yıl süren hukuki çekişmenin ardından resmen boşanma kararı aldı. 49 yaşındaki Angelina Jolie, 61 yaşındaki Brad Pitt'e 2016'da boşanma davası açmıştı. Jolie, Pitt'in kendisi ve çocuklarına şiddet uyguladığını iddia etmiş, Pitt ise bunu reddetmişti. Hollywood devleri arasında bunun üzerine çocukların velayeti için hukuki çekişme başlamış, 2021'de mahkeme ikisine de ortak velayet vermişti. Sekiz yıl süren çekişme boşanma kararıyla sonuçlandı.

'BİTMESİ İÇİNİ RAHATLATTI'

Angelina Jolie'nin avukatı James Simon kararı şöyle duyurdu: "Angeline sekiz yıldan uzun süre önce Pitt'ten boşanmak için dava açtı. Kendisi ve çocukları Pitt ile paylaştıkları tüm mülkleri bıraktı ve bu süreçte ailesi için sükunet ve huzur bulmaya odaklandı. Bu sekiz yıl önce başlayan ve hâlâ süren uzun sürecin bir parçası. Açıkçası Angelina çok yorgun, ancak bu kısmın bitmesi içini rahatlattı."