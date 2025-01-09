Hem vücudu ısıtıyor hem de direnci arttırıyor

Kış aylarında soğuk havalara karşı vatandaşlara zencefil tüketmeleri öneriliyor. Soğuk havalarda tüketilmesi önerilen zencefil, genelde limon, zerdeçal, bal ve tarçın gibi malzemelerle karıştırılıyor. Bunun yanı sıra kış çaylarında da tercih edilen zencefil, düzenli kullanıldığında vücudun direncini arttırıyor. Özellikle sabahları kalkmakta zorlananlara ve gündüz çok üşüyenlerin zencefil kullanması tavsiye ediliyor. Toz, taze ve kuru baharat olmak üzere 3 şekilde tüketilen zencefilin faydalarından bahseden aktarlar, "Toz zencefil zerdeçalla karıştırıldıktan sonra bal, karanfil ve tarçın eklenerek yenildiğinde öksürük, bronşit, nefes darlığı, farenjit, koah gibi hastalıklara iyi gelir. Grip, nezle olmayı engeller. Vücut direncini arttırdığı için kışın vücudu ısıtır. Sıcaklık verir" ifadelerini kullandı.