Ayşe Barım yargıya hesap verecek

Ünlü oyuncuların menajeri Ayşe Barım hakkında ileri sürülen iddia, birçok oyuncunun rahatsız olduğu konuyu gün ışığına çıkardı. Farah Zeynep Abdullah, tartışmayı başlatırken Burcu Biricik ateşe verdi, Deniz Işın ise açık açık suçladı. Abdullah ile Bergüzar Korel'in paylaşım atışması yaşadığı saatlerde Rekabet Kurulu, bir açıklama yaparak aralarında Ayşe Barım'ın kurucu ortağı olduğu ID İletişim'in de bulunduğu 21 teşebbüsle ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.

'BİZZAT ENGEL OLDU'

Bu konuda en kapsamlı açıklamayı ilk yapan oyuncu Burcu Biricik oldu. Biricik "Mert Demir ile Serenay Sarıkaya'nın ilişkisinin, bir diğer ilişkinin kamuflaj ilişki olup olmadığını bırakın da asıl soruna bakın" açıklamasıyla Barım'ın tekelleşmede rol oynayan bir menajer olduğunu ima etti. Deniz Işın ise adını vermese de Barım hakkında "Kadın dayanışması istediğiniz kadın yüzünden kaç tane kadın oyuncunun hakkına girildiğini düşündünüz mü hiç? Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı, tanıdığım çok yetenekli kadın oyuncuların önünü kesti. Eğer bir mafyalaşma varsa kadın ve insan hakları savunucusu olarak en çok sizin ses çıkarmanız gerek. Kime, kimi peşkeş çekti bilemem ama şaşırmam" dedi. Farah Zeynep Abdullah ise Işın'ın paylaşımını alıntılayıp "Bunlara göz yuman yapımcılara, rüşvet aldığı iddia edilen reklam ajanslarına, vicdanlarını ve karakterlerini bir kenara koyup bu düzene gönül vermiş olan tüm kralcılara bol sevgiler" açıklamasını yaptı.

TARTIŞMAYA KATILAN İLK ERKEK

Tekelleşme tartışmasına katılan ilk erkek oyuncu ise Nedim Saban oldu. Saban, "Ekmek aslanın değil, Ayşe Barım'ın ağzında! Televizyon piyasasına girmek isteyen gençlere, tekelleşmeyi dilim döndüğünce anlatıyorum. Mesleğe yazık olmasın diye yıllardır açıkça söylediklerimi şuracığa bırakıvereyim" diyerek tepkisini dile getirdi.