Enkazdan çıkarılan mozaik İzmir’de hayat buldu

Sanatçı Menel Hüzmeli, 500 bin taş kullanarak yaptığı 1 ton ağırlığındaki Cennetin Hediyesi isimli eserini Antakya'da enkaz altından kurtararak İzmir'de sergilemeye başladı.

'BENİ AŞAN BİR ESER'

Kendisi de enkazdan kurtarılan ve sonra İzmir'e yerleşen Hüzmeli, "Eser yara almıştı. Kırılan yaprakları bordo yaprakla bezedim ki kanayan yerleri belli olsun. Her birini kaybettiğim öğrencilere adadım" dedi. 'Cennetin Hediyesi' isimli dev eserinin hikayesini anlatan Hüzmeli, "Antakya'da El Sanatları Müzesi açılacaktı ve bbenden şehri anlatan bir eser istendi. Yaklaşık 2,5 ay geçti ancak bir tasarım bulamamıştım. Rüyamda tepelerde ulu, güçlü ve bol taneli bir zeytin ağacı gördüm ve bu eseri yapmaya karar verdim. Çünkü Antakya'da birçok dinin bir arada olduğu kardeşçe bir yaşam sürüyoruz. Zeytin ağacının her kutsal dinde yeri vardır. Ve zeytin ağacı bizi dalları altında toplayan mistik bir can gibi Antakya'nın en kadim en eski sahibidir. Tamamlanması 1,5 seneyi buldu. Tabanını beton harcı ile yapıp katman katman yükselterek işlediğim yaklaşık 500 bin taş kullandığım çok özel bir çalışma ortaya çıktı. Kadim geçmişi anlatan, beni aşan bir eser oldu" ifadelerini kullandı.