İclal Aydın ile iyilik gecesi

İzmir'de 2020 yılındaki depremde kaybettiği 15 yaşındaki ikizleri Sayra ve Çınar adına vakıf kurarak 'Enkazdan Doğan İyilik İkizim' hareketi başlatan ve şimdiye dek binlerce kişiye iyilik elini uzatan Tülin Batmaz, çocuklarının doğum gününde 'Bir hediye bırak, bir gelecek başlat' sloganıyla özel bir gece düzenleyecek. Şarkıcı Merve Özbey ve oyuncu- yazar İclal Aydın'ın katılacağı geceden elde edilecek gelir, öğrencilere burs olacak. Bu özel gece 31 Ocak saat 20.30'da, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde düzenlenecek.

'YANIMIZDA OLDULAR'

Tülin Batmaz, "Vakfımızın ikinci yıl dönümünde, evlatlarımın doğum günü olması sebebiyle, özel bir gece düzenlemek istedik. Çok değerli Merve Özbey ve İclal Aydın ile görüştük. Yoğun programlarına rağmen bizleri kırmayıp, yanımızda oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyor; İzmirlileri bize eşlik etmeye davet ediyorum" diye konuştu. Program öncesi İzmirlilere mesaj gönderen İclal Aydın, "Yarını inşa etmek bizim elimizde. İyilik olsun harcı. Bu yüzden kalbi güzellikten yana olan herkese sesleniyoruz; yarın sensin" açıklamasında bulundu.