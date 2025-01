İzmir’in sevilen sunucusu alkışlarla uğurlandı

Bulunduğu her ortamda esprileri ve güler yüzüyle tanınan, İzmir televizyon camiasının renkli isimlerinden olan deneyimli program yapımcısı ve sunucu Erhan Önel (61), son yolculuğuna ailesi ve sevenleri tarafından uğurlandı. Salı günü evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Önel'in cenazesi, Şirinyer Yeniyol Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Buca Gölet mevkiindeki Sıralar Mezarlığı'na defnedildi.

Annesi Hikmet Önel

Kardeşi Mustafa Önel

Ailesi, yakınları, Ege Telgraf TV'deki mesai arkadaşları ve basın camiasından çok sayıda kişinin yer aldığı cenaze namazına, iş ve siyaset dünyasından isimler de katıldı. Yeni Asır'ın özel gecelerinin de sunuculuğunu gerçekleştiren Erhan Önel'in beklenmeyen ölümü, ailesine ve sevenlerine derin üzüntü yaşattı. Her zaman neşeli tavırları, esprileri ve sıcakkanlılığıyla bilinen, 61 yaşında olmasına rağmen dinamik bir yapıya sahip olan ünlü sunucunun her hangi bir sağlık sorununun olmadığını belirten kardeşi Mustafa Önel, "Sessiz kimseyi rahatsız etmeden hayata gözlerini yumdu. Sürekli saçsakal traşı yerinde, giyimine özen gösteren biriydi. Kendisine neden her gün traş olduğunu sorduğumda ise 'Olur da bir gün ölürsem cesedim yakışıklı olsun. Beni bakımsız halde bulmasınlar, arkamdan kötü konuşmasınlar' demişti" açıklamasını yaptı. Önel'in naaşı alkışlarla uğurlandı.