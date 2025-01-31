Kuruluş Osman yeni bölümüyle nefes kesti

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 178. bölümü ile tüm Kişiler kategorisinde yüzde 7,23 reyting, yüzde 17,73 izlenme payı elde 20+ABC1 kategorisinde ise yüzde 6,17 reyting, 15,78 izlenme payı elde ederek iki kategoride de birinci sıraya yerleşti. Dizinin heyecan dolu 178. bölümünde Ulugan, Kayı ahalisini önünde Osman Bey'i idam etme kararı alır. Bu kararın üzerine Osman Bey" Ucunda ölüm bile olsa Türk asla diz çökmeyecektir" diyerek Kayılara seslenir. Osman Bey idam edileceği sırada obaya gelen Moğol elçisi tüm hesapları değiştirecektir. Elçi idamı durdurup Moğol Han'ı Olcaytu'nun, Osman Bey'in canlı olarak Tebriz'e götürülmesini istediğini söyler.

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman yeni bölümüyle her Çarşamba atv'de!

Altuga tarafından Moğol Han'ı Olcaytu'ya götüren Osman Bey kendisini bu esaretten kurtarmanın yollarını ararken; Bala Hatun Orhan ve Alaeddin Bey Osman Bey'i kurtarmak için yola düştükleri sırada Sofia, Lucas ve nökerlerin arasında kalıp tuzağa düşerler.

TUZAĞA DÜŞÜYORLAR

Ayşe'nin kendisine verdiği hançerle Altugan'ın kafesinden kurtulan Osman Bey, Sofia'dan aldığı talimatla kendisini öldürmeye gelen Poena/Halime'yi Moğollar tarafından öldürecekken kurtarır. Osman Bey ve Poena/Halime birbirleri hakkında gerçeği bilmeden sığındıkları mağarada eski anıları hatırlayıp baba kız gibi yakınlaşırlar. Poena/ Halimeyi korumak için Osman Bey sığındığı Mağaradan çıkarak Moğollarla savaşırken yardımına Bala, Alaaddin ve Orhan Bey'ler ile Alp'leri gelir. Kayılar, Moğollarla ölüm kalım savaşı verirken Poena/ Halime ve Bala Hatun ile uçurum kenarında Lucas ve nökerlerin tuzağına düşerler. Bunun üzerine Osman Bey, Lucas'a ve şövalyelerine saldırı emri verir. Osman Bey, Bala Hatun ve Poena, Lucas ve askerleriyle kıyasıya savaşırken Poena uçurumdan düşer.