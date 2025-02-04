Kardelenler hikayesiyle beğeni topladı

MERAKLA beklenen Kardelenler isimli dizi, atv ekranlarında ilk bölümüyle izleyicilerle buluştu. Bir ailenin yeniden bir araya gelişinin sarsıcı öyküsü ekrana taşıyan Kardelenler izleyicilerin beğenisi topladı. Merakla izlenen ilk bölümde Korkmaz ailesi, 10 yıl sonra aile yemeğinde bir araya gelir. Ancak yemek beklenen aile kavuşması sıcaklığında geçmez. Önce gelinler birbirine laf sokar. Hicran'ın kızı Menekşe ile mutfaktaki konuşmasına kulak misafiri olan eşi Koray tatsızlık çıkartır. Raci 5 Milyon borcu yüzünden tehdit edildiğini söyleyip, Koray'dan borç ister. İstanbul'da lüks gece kulübüne gitmek için bu buluşmayı kullanan Gizem mekana gelince onları bırakır. Yanlış anlama sonucu kavga çıkar. Arbede yaşanır Ferit ve Cankat dışarı atılır. Sofradaki gerginliğin üzerine çocukların yaralı gelişi olayların büyümesine neden olur. Tüm bunların üzerine Hicran ve Arif'in oğulları Onur için evi ipotek ettirip iş yeri açmasına yardımcı olacaklarının ortaya çıkması ise tuz biber eker.