‘Bankadan para ve altın aldık’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma sürüyor. Ayşe Barım'ın avukat olan kardeşi I.S.G. ve doktor bir arkadaşı, delil karartma iddiasıyla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, Barım'a ait bazı delilleri yok etmeye çalıştıkları öne sürülen ikili, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

KARDEŞİNE DEVRETMİŞ

Öte yandan Ayşe Barım'ın avukat kardeşi I.S.G. ve doktor arkadaşının Barım'ın gözaltına alındığı sabahın gecesinde bankaya giderek kasasından bir çuval ve bir zarf aldığı ve zarfın içinde altın olduğu iddia edildi. İki ismin de kendilerini "Eğer şirketimize kayyum atansaydı zor duruma düşecektik. Bu duruma düşmemek için para ve altın aldık" ifadeleri ile savunduğu öğrenildi. Öte yandan, Barım'ın tutuklanmadan önce şirketini kardeşine devrettiği ortaya çıktı.