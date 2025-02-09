Ailesi miras kavgasında! Tayfur hayranları yardım peşinde

Arabeskin babası Ferdi Tayfur 2 Ocak 2025'te Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Hayranları tarafından büyük bir hüzünle toprağa verilen Ferdi Tayfur'un ailesinde miras kavgası ise hiç bitmedi. Hayranları bu süreçte Uganda'da hayır yemeği vermişti. Ugandalı yetim çocuklar, usta için hatim indirmişti. Şimdi de dernek aracılığıyla Bangladeş'te su kuyusu açtırdılar. Tayfur'un sevenlerinin yardım ve iyilik yarışı takdire şayan bir hareket olarak görülüyor.

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Ferdi Tayfur'un mirası açıklandıktan sonra mirasının bir kısmını vakıflara bağışladığı ortaya çıktı. Tayfur'un vasiyetinde; Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a diğer taşınmazlarını; beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını da Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı kaydedildi. Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur Aydın'a mirastan pay bırakılmadı. Bunun üzerine de iki isim vasiyete itiraz etti. Tuğçe Tayfur, Timur Turanbayburt'la dört gün önce bir fotoğraf paylaşarak yaptığı paylaşımla gündem olmuştu. Tayfur paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Ömrüm yettiğince ben senin yanındayım abi. Sen hiç canını sıkma. Babama böbreğini verdiğinde, yanında babamın eline doğan amca oğlum Cumali abi ve ben vardık, yiyenler ya da başkaları yoktu!"