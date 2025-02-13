Barım’ın uzlaşma talebi reddedildi

Son dönemde dizi ve sinema sektöründeki tekelleşme iddialarıyla gündeme gelen menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen Rekabet Kurumu soruşturması daha da derinleşiyor. Barım, menajerlik şirketinin faaliyetlerine ilişkin olarak başlatılan soruşturmanın merkezinde yer alıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya platformlarında yer alan iddialar üzerine resen başlatılan soruşturma, sektördeki birçok isim tarafından takip ediliyor. Ayşe Barım'ın, rekabeti kısıtlayan faaliyetler ve tekelleşme yoluyla piyasayı domine etmeye çalıştığı öne sürülüyor. Rekabet Kurumu, tekelleşme iddiaları ve haksız rekabetle ilgili incelemelerini genişletmiş durumda.

SORUŞTURMA BÜYÜYOR

Yapılan araştırma, yalnızca Barım'ın şirketi olan ID Danışmanlık'a odaklanmakla kalmayıp, sektördeki diğer 21 kast ajansı, menajerlik şirketleri ve sinema/dizi yapımcılarını da kapsamaya başladı. Rekabet Kurumu'nun cezai yaptırımlar konusunda ciddi adımlar atması, özellikle dizi ve sinema sektöründe büyük bir endişe yaratmış durumda. Yönetmelik değişiklikleri ile şirketlere yönelik para cezalarının üst sınırları artırılmıştı. Bu değişikliklerin ardından, yürütülmekte- Giray Altınok Sümeyye Aydoğan 'Her gün 3 litre su içiyorum' sektördeki büyük oyuncuların soruşturma sürecine dahil olması bekleniyor. Barım'ın şirketi, Rekabet Kurumu'na uzlaşma talebinde bulundu, ancak talep reddedildi. Uzlaşma sağlanamaması, Barım'ın sektördeki tekelleşme soruşturmasının sonuçlarıyla karşı karşıya kalacağı anlamına geliyor.

SEKTÖRDEKİ ETKİLERİ BÜYÜYEBİLİR

Rekabet Kurumu'nun soruşturmasının sonucu, sektördeki oyuncuların faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilir. Özellikle, piyasadaki diğer ajans ve menajerlik şirketleri üzerinde rekabeti sınırlayıcı bir etki yaratılması halinde, Rekabet Kurulu çeşitli yaptırımlar uygulayabilir. Bu durum, sinema ve dizi sektöründeki güç dengelerini yeniden şekillendirebilir.