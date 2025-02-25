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Mahir’in terfisi aileyi gururlandırıyor

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Mahir’in terfisi aileyi gururlandırıyor
KOMİSER Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" yeni bölümüyle ekranlara geliyor. 23. bölümde Mahir diri diri gömüldüğü mezardan kurtulmak için çareler ararken ona uzanan yardım eli beklemediği bir yerden gelir. Mahir'in babasına verdiği sözü tutması ve ortaya koyduğu kanıtlardan sonra Raşit'in yerine Başkomiser olarak terfi alması tüm aileye hem büyük bir gurur hem de çok duygusal anlar yaşatır. Bu mutlu günlerde Mahir'e bir jest yapmaya karar veren Asaf, ailecek gidecekleri bir tatil hazırlar. Ancak bu tatilin sonu hem Yılmaz ailesi hem de Gülizar ve Kürşat için büyük olayların ve kaosların başlangıcı olacaktır.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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