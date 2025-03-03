Kutluay’a eski eşten ‘şov’ göndermesi

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, geçtiğimiz hafta karlı havada İstanbul Boğaziçi'nde denize girdi. Kutluay'ın o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Emekli milli basketbolcu İbrahim Kutluay, haftanın belirli günlerinde Boğaziçi'nde yüzüyor. Yıllardır sürdürdüğü bu geleneğini karlı havada da bozmayan ünlü isim hava sıcaklığının -5 derece olduğu saatlerde denize girdi. Sosyal medyadan bu anları paylaşan 51 yaşındaki Kutluay, "Asıl bu havada denize girilir" diyerek soğuk havaya meydan okudu.

Bir etkinlik çıkışı görüntülenen ve Kutluay'ın videosuyla ilgili soruları yanıtlayan Şener, "Görmemek mümkün değil, sosyal medyada her yerde yayılmıştı" diye yanıt verdi.

Muhabirlerin "Siz o soğukta denize girer miydiniz?" sorusuna ise çarpıcı bir yanıt vererek şunları söyledi: "Ben yeri ve şartları uygunsa girerim. Yani o anki ruh halime bağlı. Şov yapmam." İbrahim Kutluay, önceki gün bir AVM'de objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz günlerde karlı havada denize girdiği anlarla gündeme gelen İbrahim Kutluay, bu anlarla ilgili "Şov amaçlı" yorumunda bulunan eski eşi Demet Şener ile ilgili gelen soruları yanıtsız bıraktı.