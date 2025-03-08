Efsane oyuncular yıllar sonra bir arada

Ömer Lütfi Akad'ın yönettiği 'Vesikalı Yarim' filmi 8 Mart programı kapsamında Atlas Sineması'nda gösterildi. Filmin başrol oyuncuları Türkan Şoray ve İzzet Günay da film gösterimine katıldı. 1968 yapımı 'Vesikalı Yarim' filmi pavyonda çalışan Sabiha ile İstanbul'un bir mahallesinde manavlık yapan Halil'in aşkını anlatıyor.

AYAKTA ALKIŞLANDILAR

Türkan Şoray, etkinlikte şöyle konuştu; "Bugün burada, geçmişte birçok anımın olduğu Atlas Sineması'nda, bu etkinlikte sizlerle olmak çok güzel. Kadınlar hala cinsiyet eşitsizliği ve şiddete maruz kalıyor. Bu yüzden, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlarken, bu filmle kadınların hikayelerine bir kez daha dikkati çekiyoruz." Filmde canlandırdığı Sabiha'nın dışlanan bir karakter olduğunu ve imkansız bir aşkla yüzleştiğini belirten Şoray, 'Vesikalı Yarim'in Türk sinemasının en değerli aşk filmlerinden biri olduğunu söyledi. Seyircilere ve filmin diğer oyuncusu Şoray'a teşekkür eden 90 yaşındaki İzzet Günay ise filme dair şu anısını anlattı; "Film için ilk görüşmeye gittiğimde Lütfi abi bana siyah kaplı bir defter uzattı ve bu hayatımda ilk olarak bitmiş bir senaryoydu. Kalktı ayağa ve 'Senaryo bu. Manav Halil var, pavyon kadını Sabiha'ya aşık olur yani ciddi söylüyorum, manav Halil'sin sen. Bir pavyona çıkıyorsun bir gece. Pavyon kadını Sabiha'ya aşık oluyorsun' diye de ekledi. Film pavyonda geçiyor, evet, ama namuslu bir filmdi."