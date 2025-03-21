Tuğba Özay Darülaceze’de yüreklere dokundu

Ünlü manken ve şarkıcı Tuğba Özay, geleneksel hale getirdiği Darülaceze iftar yemeğini bu yıl İstanbul Çamlıca'da gerçekleştirdi. Yaklaşık 500 kişiye iftar yemeği veren Özay, bir kez daha Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmaya çalıştı.

Geceye sanat dünyasından birçok ünlü isim katılarak konuklara keyifli anlar yaşattı. Sahne alan Safiye Soyman, Maral, Latif Doğan, Nagihan Karadere, Ferman Toprak ve Tarık Mengüç söyledikleri şarkılarla davetlilere keyifli bir Ramazan akşamı yaşattı. Ünlü model ve oyuncu Wilma Elles ve modacı Pınar Kerimoğlu da geceye renk katan isimler arasındaydı. İftar yemeği sonrası konuşan Tuğba Özay, "Ramazan, paylaşmak ve birlik olmak demektir. Büyüklerimizle, kıymetli konuklarımızla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" diyerek bu anlamlı gecenin önemine vurgu yaptı. Misafirler, hem lezzetli iftar sofrasının hem de muhteşem müzik ziyafetinin tadını çıkarırken, gece boyunca samimi ve duygusal anlar yaşandı.