Ünlü isimlerden Bayram mesajları

Ünlü isimler ailelerinin ve sevenlerinin Ramazan Bayramı'nı sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla kutladı. ASLIHAN KARALAR

Aileniz ve sevdiklerinle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi dilerim. İyi bayramlar!

HÜLYA KOÇYİĞİT

Bugün, Ramazan Bayramı... Sevgi, hoşgörü ve dayanışmanın en güzel örneklerini yaşadığımız, paylaşmanın ve birlik olmanın değerini bir kez daha hatırladığımız çok özel bir gün. Bayramınızı kutlar, ailenizle, sevdiklerinizle sağlıkla bir arada olacağınız huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar dilerim.

IŞIL YÜCESOY

Sevgili dostlarım hepinizin şeker bayramını kutluyorum. Sağlıkla mutlulukla ama galiba bu ara en fazla ihtiyacımız olan huzurla geçmesini dilerim.

EMEL SAYIN

Bayramı yalnızca takvimde değil, kalplerde ve yaşanan her anda hissedeceğimiz nice bayramlar dilerim. Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun.