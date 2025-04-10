Kadın yönetmenler bu kez ‘göründüğü gibi değil’ diyecek

Kadın Yönetmenler Derneği tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali, 5-10 Mayıs'ta İzmir'de gerçekleştirilecek. "Göründüğü Gibi Değil" sloganıyla düzenlenecek festival, sinemada kadın temsiliyetine dikkati çekmeyi, kadın yönetmenlerin özgün anlatılarını geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyor. Festivalin ön jürisinde yönetmen Aysim Türkmen, müzisyen ve akademisyen Prof. Berrak Taranç, sinema yazarı Banu Bozdemir, Dilaver Bayındır, akademisyen ve yönetmen Doç Dr. Hilal Süreyya Yılmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Ebru Özyurt yer aldı. Festivalde film gösterimlerinin yanı sıra panel, atölye, söyleşi ve özel bölümler de gerçekleştirilecek.