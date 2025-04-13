  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Sarmaşık Eski sevgiliden fenomene saldırı

Eski sevgiliden fenomene saldırı

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, önceki gün eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edildiğini açıklamıştı. O anların kamera görüntüleri ortaya çıktı ve Çetin gözaltına alındı. Fakat suçlanan Berk Çetin hepsini reddetti.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Eski sevgiliden fenomene saldırı

Sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkan ve son zamanlarda adından söz ettiren fenomen Danla Bilic (30), önceki gün eski erkek arkadaşı Berk Çetin tarafından darp edildiğini belirtmişti. Bilic'in ısrarlı takip, darp ve tacizle suçladığı eski erkek arkadaşı Çetin dün gözaltına alındı.

Eski sevgiliden fenomene saldırı

'ANİ BİR SİNİRLE İTTİM' DEDİ

Zanlı suçlamaları kabul etmedi. Çetin, Bilic'i Eyüpsultan'da bir spor kulübünün içindeki restoranda darp etmiş, olay dair görüntüler yayınlanmıştı. Görüntülerde ikilinin kısa süre konuştuğu, ardından Çetin'in Bilic'e tokat attığı görülüyor.

Eski sevgiliden fenomene saldırı

Çetin, emniyetteki ifadesinde Bilic'in restoranda olduğundan 'habersiz' olduğunu öne sürdü. Bilic'i görünce selamlaşmak için yanına gidip halini hatırını sorduğunu anlatan zanlı, fenomenin kendisine hakaret ettiğini, bunun üzerine 'ani bir sinirle omzunu iteklediğini' söyledi. KADES uygulamasını kullanarak adrese polis çağıran Danla Biliç'in, ekiplerin şüpheliyi uzaklaştırmasının ardından kendisinin emniyete giderek şikayetçi olacağını söylediği öğrenildi. Bilic ise yaptığı açıklamada şöyle demişti: "11

Nisan 2025'te Berk Çetin tarafından üyesi olduğum spor kulübünün içerisinde bulunan restoranda güvenlik kameralarının görüş açısında açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim." Çetin, Biliç'in çenesine yumruk atmadığını belirterek, diğer suçlamaları da reddetti.

Eski sevgiliden fenomene saldırı

DESTEK MESAJI

Paylaşımlarıyla büyük yankı uyandıran Bilic'e bir destek de eski sevgilisi Emirhan Çakal'dan geldi. Çakal, yaptığı paylaşımda olayın kişisel değil, insani bir mesele olduğunu vurgulayarak, "Şiddet gösteren, sevgiye layık değildir" ifadelerini kullandı

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA