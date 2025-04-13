Eski sevgiliden fenomene saldırı

Sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkan ve son zamanlarda adından söz ettiren fenomen Danla Bilic (30), önceki gün eski erkek arkadaşı Berk Çetin tarafından darp edildiğini belirtmişti. Bilic'in ısrarlı takip, darp ve tacizle suçladığı eski erkek arkadaşı Çetin dün gözaltına alındı.

'ANİ BİR SİNİRLE İTTİM' DEDİ

Zanlı suçlamaları kabul etmedi. Çetin, Bilic'i Eyüpsultan'da bir spor kulübünün içindeki restoranda darp etmiş, olay dair görüntüler yayınlanmıştı. Görüntülerde ikilinin kısa süre konuştuğu, ardından Çetin'in Bilic'e tokat attığı görülüyor.

Çetin, emniyetteki ifadesinde Bilic'in restoranda olduğundan 'habersiz' olduğunu öne sürdü. Bilic'i görünce selamlaşmak için yanına gidip halini hatırını sorduğunu anlatan zanlı, fenomenin kendisine hakaret ettiğini, bunun üzerine 'ani bir sinirle omzunu iteklediğini' söyledi. KADES uygulamasını kullanarak adrese polis çağıran Danla Biliç'in, ekiplerin şüpheliyi uzaklaştırmasının ardından kendisinin emniyete giderek şikayetçi olacağını söylediği öğrenildi. Bilic ise yaptığı açıklamada şöyle demişti: "11

Nisan 2025'te Berk Çetin tarafından üyesi olduğum spor kulübünün içerisinde bulunan restoranda güvenlik kameralarının görüş açısında açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim." Çetin, Biliç'in çenesine yumruk atmadığını belirterek, diğer suçlamaları da reddetti.

DESTEK MESAJI

Paylaşımlarıyla büyük yankı uyandıran Bilic'e bir destek de eski sevgilisi Emirhan Çakal'dan geldi. Çakal, yaptığı paylaşımda olayın kişisel değil, insani bir mesele olduğunu vurgulayarak, "Şiddet gösteren, sevgiye layık değildir" ifadelerini kullandı