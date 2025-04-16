Altınörs’ün villasını Çinli iş kadını aldı

Çinli iş dünyasının son zamanlarda ilgisini çeken İzmir ticaret güzergahına talep hızla devam ederken, Çinliler gayrimenkul yatırımı da yapmaya başladılar. Çin iş dünyasının ABD'nin uyguladığı yüksek vergi ağını "Re EXPORT" sistemi ile İzmir'den aşmayı plandığı günlerde bir çok sektörde ikili görüşmeler yapıldı. Sökterel bazda İzmir ile Çin arasında ticaret köprüsü kuran Çinli iş kadı Julia Zeng'in İzmir'de ünlü sanatçı Nalan Altınörs'ün Narlıdere'deki villasını satın aldığı öğrenildi.

Nalan Altınörs

Çinli iş kadını Julia Zeng

İZMİR'İ ÇOK SEVİYOR

Çin iş dünyasının temsilciriyle bire bir görüşmeler yapan ve ticaret elçisi olan Julia Zeng'in tamamen bir İzmir aşığı olduğunu ve Türkleri çok sevdiğini belirten İzmir Ticaret Odası 43. Turizm ve Otelcilik Meslek gurubu Meclis üyesi iş insanı Ahmet Zeybek, "Kendisi burada bir villa almak istediğini söyledi. Bende kendisine ünlü sanatçı Nalan Altınör'ün villasını gösterdim. Kendisine bir tane ev gösterdim ve beğendi ve gerekli işlemlerini ardından satın alarak Narlıdere Ilıca Mahallesi'ndeki ünlü sanatçının evini satın alıp yerleşti" diye konuştu.