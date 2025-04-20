Alaçatı Ot Festivali coşkusu sürüyor

İzmir'in gözde turizm merkezlerinden Çeşme'de düzenlenen 14. Alaçatı Ot Festivali, ilk günkü heyecanı ikinci günde de sürdürdü. Festival sabah saatlerinde Alaçatı Çamlık Yol'dan başlayan kortej yürüyüşü ile başladı. Yöresel otlar, çiçeklerle süslenmiş klasik arabalar, motosikletler, traktörler ve bisiklet konvoyları eşliğinde gerçekleşen yürüyüş, adeta görsel bir şölene dönüştü.

SANAT VE MÜZİK

Festivalin bu yılki ana teması ise "Kaya Koruğu" oldu. Ekşi aromasıyla bilinen bu özel ot, Türkiye ve dünya çapında tanınan şeflerin müthiş tarifleriyle sunuluyor. Festival sadece otlar ve tariflerle değil, aynı zamanda sanat ve müzikle de dolup taşıyor. İkinci günün akşamında sahne alan Zeynep Bastık, Alaçatı sokaklarını müziğiyle coşturdu. Bastık'ın yanı sıra sevilen şarkıcı Berkay da, 14'ncü Alaçatı Ot Festivali kapsamında sahne aldı ve dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı. Kendi hit parçalarının yanı sıra sahnede söylemekten keyif aldığı şarkılara da programında yer veren Berkay, hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen binlerce müzikseveri coşturdu. Enerjisi ve güçlü performansıyla festivalin en çok konuşulan isimlerinden biri olan sanatçı, Alaçatı'da seyircisine unutulmaz bir gece yaşattı.