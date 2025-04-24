Ünlülerden 23 Nisan paylaşımı! ‘Bir milletin en saf umudu’

Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105'inci yılını kutladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı onuruna Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ünlü isimler de duygularını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

KEREM ALIŞIK

Barış koyalım, umut koyalım, masal koyalım çocuklarımızın adını... Barış içinde, umut içinde, kendi masalsı dünyalarında yaşasın bütün çocuklar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza ve ulusumuza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun.

ESRA EROL

Bugün yalnızca bir bayram değil bir sorumluluğu kutluyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Atatürk'ün bize emanet ettiği bu değer, sadece bir hak değil, özgürlüğümüzün, onurumuzun temelidir.

MUAZZEZ ERSOY

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. Ata'm, senin yolundayız! Bir ülkenin kalbi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Atatürk; "Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz."

HÜLYA KOÇYİĞİT

Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı, yarınlara olan umudumuzun en güzel yansıması... O ışıltıyı her geçen gün parlatmak ise bizlerin en önemli görevi. Canım dünya çocukları...