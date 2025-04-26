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Can Borcu’nda zorlu sınav

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Can Borcu’nda zorlu sınav

ATV'nin Cumartesi akşamları sevilen dizisi Can Borcu, yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Bu bölümde Handan ve Mehmet'in ilişkisi en saf haliyle sürmektedir. Çocuklarına yakalanmaktan son anda kurtulduklarını düşünürler; ancak Rüzgar, onları görmüştür. Bu defa sessizce hareket eden Rüzgar'ın niyeti açıktır: onları ayırmak. Üstelik bu ilişkiye karşı çıkanlara Doğa da katılır. Aralarındaki gerilim, çocuklar arasında büyük bir kavgaya yol açar. Handan ve Mehmet'i yeniden zorlu bir sınav beklemektedir.

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