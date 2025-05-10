Karpal Tünel Sendromu’na dikkat edin

Karpal Tünel Sendromu (KTS), modern yaşamda giderek daha fazla kişiyi etkileyen yaygın bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Özellikle bilgisayar başında uzun saatler geçirenler, el işçiliği gerektiren mesleklerde çalışanlar ve sürekli el bileği hareketi yapan kişiler arasında yaygın olarak görülmektedir. Bu sendrom, el bileğinde bulunan dar bir geçit olan karpal tünelin içinden geçen median sinirin sıkışması sonucu ortaya çıkar. Uzmanlar son zamanlarda bu sendroma sahip hasta sayısının arttığına dikkat çekiyor. Karpal Tünel Sendromu'nun en yaygın belirtisi ise el ve parmaklarda hissedilen uyuşma, karıncalanma ve ağrıdır.