ASEV Korosu Zekai Tunca şarkılarıyla mest etti

ASEV yıl sonu kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahne alan Türk Sanat Müziği (TSM) korosu sanat dolu bir geceye daha imza attı. Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu'nda musiki tutkunlarının karşısına çıkan dev koro, izleyenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Şef Barış Doğan yönetimindeki koro, iki bölümden oluşan konser programıyla izleyicilere müzik dolu anlar yaşattı. Konserin ilk bölümünde Türk müziğinin duayen bestekarlarından Zekai Tunca'nın birbirinden değerli eserleri seslendirilerek, izleyicilere nostalji dolu anlar yaşatıldı. Klasikleşmiş melodilerle mest olan sanatseverler, her bir eserde duygusal bir yolculuğa çıktı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde davet üzerine sahneye çıkan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Koro Şefi Barış Doğan'a teşekkür çiçeği takdim etti.

'ANILARA GÖTÜRDÜ'

Başkan Serkan Acar, "TSM koromuz bu akşam büyük üstat, büyük bestekar Zekai Tunca'nın eserleriyle bizlerle birlikte oldu. Yine 'Bir Demet Nostalji' ile de her birimizi anılara götürdü. Bu güzel geceyi bizlere yaşatan her bir koro üyemize ve şarkılara ruhunu veren çok değerli saz üstatlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu gecenin mimarı Barış hocamıza ayrıca çok teşekkür ediyorum" dedi.