Bodrum’da Nihan Akın rüzgarı esti

Türk pop müziğinin sevilen ismi Nihan Akın, Bodrum'da sahne alarak misafirlere unutulmaz bir gece yaşattı. Şık ve zarif kıyafetiyle sahneye çıkan Akın, enerjisi ve samimi tavırlarıyla izleyicilerden büyük alkış topladı. Sanatçı, repertuvarında hem kendi sevilen şarkılarına hem de geçmişten günümüze uzanan hit parçalara yer verdi. Deniz manzarası eşliğinde gerçekleşen etkinlikte misafirler, romantik melodilerden hareketli ritimlere uzanan geniş bir müzik yelpazesi ile buluştu. Gecenin sonunda yoğun alkışlar eşliğinde sahneden ayrılan Nihan Akın, izleyicilerin hafızasında özel bir yer edindi.