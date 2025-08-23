Kıvanç Tatlıtuğ ifadeye çağrıldı

YALOVA'DAN Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı (43) arama çalışmaları devam ediyor. Yukay'ın teknesindeki sürtme izleri ile tekneye çarptığı değerlendirilen 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin önündeki izler kriminal incelemede eşleşti. Yukay'ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'un da soruşturma kapsamında ifadesine başvuruldu. Tatlıtuğ'un ifadesinde, kazadan önce Halit Yukay ile telefonda görüştüğünü, konuştukları sırada hattın bir anda kesildiğini, bir daha da kendisine ulaşamadığını söylediği öğrenildi.