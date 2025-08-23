Şefler ve gurmeler sakız ağacının gölgesinde buluşacak

Gurme lezzetler, yaşam buluşmaları ve keşfetme tutkusunun bir araya geldiği uluslararası etkinlik Tasting Alaçatı, bu yıl 6. kez gerçekleştirilecek. İlki 2018 yılında gerçekleştirilen ve konseptli turizm anlayışıyla Türkiye'ye rol model olan Tasting Alaçatı, 5 Eylül'de Zay'a Beach'te "Sakız Ağacım" temasıyla kapılarını açacak. Organizasyonu bu yıl sivil toplum örgütü kimliği ile gerçekleştiren Nalan Miri Sözer, "Sakız Ağaçları Çeşme'nin, dünyanın dikkatini çekecek ve yeni bir turizmi başlatacak en önemli özelliklerinden biri olduğuna inanıyoruz. Gastronomide kullanımının yanı sıra sakız ağaçları ziyaretleri, sakız hasadı turizmi ve sakız ürünleri ile tüm dünyanın ilgi merkezi haline geleceğine inancımız sonsuz. Geceye katılan herkes adına sakız ağacı dikiyoruz" dedi.

EN İYİLER BİR ARADA

Türkiye'de ilk kez yüzlerce kişinin şeflerden işletmecisine, yerel üreticisinden gazetecisine kolektif bir gastronomik etkinlik olarak tüm Türkiye'ye örnek teşkil eden Tasting Alaçatı, bu yıl fark yaratacak. En iyi restoranlar ve oteller; özel menüleri, etkinlikleri ve atölye çalışmaları ile üç gün boyunca bu organizasyonda yer alacak. Şeflerin özel tarifleri, tadım menüleri ve söyleşiler ile Ege Yarımadası'nın büyüleyici coğrafyasında global bir yaşam platformuna dönüşen etkinlik, Çeşme ve Alaçatı'nın en önemli şeflerinin yaptığı birbirinden leziz yemekleri aynı sofrada buluşturacak. Ayrıca gecede Pınar Aylin konser verecek. Çeşitli restoranların katkılarıyla gerçekleşecek geceye katılan herkes adına sakız ağacı dikilerek doğaya verilen destek pekiştirilecek.